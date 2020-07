Campari trasferisce la sede legale del gruppo in Olanda

02 luglio 2020 a

Si trasferisce la sede legale del gruppo Campari. Se ne va in Olanda e contestualmente avviene la trasformazione in Naamloze Vennootschap (N.V.) regolata dal diritto olandese.

Lo rende noto proprio Campari secondo cui l'atto notarile per il trasferimento della sede legale deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 27 marzo 2020 è previsto sia stipulato il 4 luglio 2020, con efficacia in pari data. A seguito del trasferimento della sede legale in Olanda - si legge in una nota - le azioni della Società continueranno a essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (Mta), senza necessità di alcun adempimento da parte degli azionisti.