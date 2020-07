Conti correnti, i più convenienti sono quelli online. Ecco la classifica dei migliori cinque

01 luglio 2020 a

Come fare a risparmiare soldi con il conto corrente? Come abbattere le spese? E' Sos Tariffe a pubblicare uno studio per spiegare come, a suo avviso, i risparmiatori devono fare per spendere il meno possibile per un conto corrente bancario. SosTariffe.it ha calcolato che la migliore soluzione è rappresentata dai conti online. Secondo un calcolo fatto proprio da Sos Tariffe la spesa media per mantenere un conto in rete con le operazioni si arriva a spendere meno di 60 euro, quasi il doppio costano i conti tradizionali. Ovviamente gli online hanno anche i loro aspetti negativi: fare operazioni recandosi agli sportelli bancari, ad esempio, è generalmente più costoso. Il comparatore di sostariffe ha analizzato le offerte per nuovi clienti intenzionati ad aprire un conto. Ecco il risultato dei primi cinque più convenienti: Conto corrente Widiba, My Genius Unicredit, Conto Illimity, We Bank, Conto corrente N26.