Contanti, scatta da oggi primo luglio il nuovo limite per i pagamenti

Scatta da oggi, primo luglio, il nuovo tetto ai pagamenti in contanti. Come stabilito dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, il limite all'uso delle banconote passa infatti da 3.000 a 2.000 euro grazie alla misura nata per contrastare l'evasione favorendo i pagamenti elettronici. Da oggi dunque - salvo alcuni casi particolari - sarà obbligatorio utilizzare sistemi tracciabili (carte, bonifici ecc.) per spese superiori a 1.999 euro, che siano tra privati o tra privati ed esercenti.

Sanzioni in arrivo per chi non rispetta le norme: si rischia infatti una ammenda da 3.000, arrivando fino a 50.000 euro per una singola operazione, secondo la gravità dell’infrazione.