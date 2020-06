Superbonus al 110%: villette a schiera e seconde case verso l'inclusione

30 giugno 2020 a

Superbonus al 110%. Secondo le ultime notizie si va verso l'allargamento del perimetro di applicazione. In particolare c'è l'estensione degli sgravi anche alle seconde case unifamiliari, come le villette a schiera (mentre restano esclusi case signorili, ville e castelli) e al Terzo settore. Lo prevede la riformulazione di un emendamento al dl Rilancio che dovrebbe essere votata domani, mercoledì primo luglio, in commissione Bilancio della Camera. Nella formulazione precedente il decreto esclude le seconde case, se monofamiliari. Ne dà notizia il sito de La Repubblica.

La proposta di modifica estende la detrazione del 110% prevista per gli interventi antisismici e di miglioramento energetico anche alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Vengono inoltre rimodulati - secondo la fonte - i massimali di spesa per gli interventi di coibentazione, differenziando in base alla tipologia di edificio. Il superbonus viene inoltre esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare.

Secondo quanto specifica la nuova formulazione dell'emendamento sul superbonus al dl Rilancio,: non solo chi rende più efficiente dal punto di vista energetico una casa già esistente, ma anche chi sceglie di demolire e ricostruire un'abitazione potrà usufruire del superbonus per gli interventi di efficientamento.