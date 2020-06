Miele senza api in Italia, dalla Cina prodotto contraffatto: l'allarme degli apicoltori

30 giugno 2020 a

Dalla Cina arriva il "miele senza api" e sta invadendo l'Italia. Si tratta, infatti, di un falso prodotto difficile da rilevare ai controlli alle frontiere che crea una concorrenza sleale fortemente penalizzante per l'apicoltura italiana: il miele viene adulterato e miscelato con quello naturale e costa poco più di un euro al chilo contro i quasi 4 di quello italiano.

In sostanza si tratta di un finto miele creato a tavolino, con l'aggiunta di sciroppo di zucchero e con metodologie di produzione non conformi alle norme europee, dove l'uomo si sostituisce alle api nella realizzazione del processo di maturazione. Lo ha spiegato Cia-Agricoltori Italiani. Di fatto si tratta di un prodotto non genuino è l'allarme dei 63mila apicoltori italiani.