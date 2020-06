A giugno persi 10 milioni di turisti, in Italia settore in ginocchio

29 giugno 2020 a

Nel mese di giugno in Italia sono mancati almeno dieci milioni di turisti. Il dato emerge dal bilancio della Coldiretti per il mese che segna l'inizio dell'estate. Riflessi drammatici per il comparto in cui operano oltre 600mila imprese e 2,7 milioni di lavoratori. Le conseguenze per le aziende e per l'occupazione si annunciano drammatiche. Sempre secondo Coldiretti quasi quattro milioni di italiani hanno rinunciato a prendere ferie a giugno, si tratta di un calo del 54 per cento rispetto allo scorso anno. Bloccato anche l'arrivo di stranieri che solitamente sono sei milioni durante questo periodo. Completamente azzerate le presenze di turisti provenienti da Paesi extracomunitari.