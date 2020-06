Bonus baby sitter anche per i nonni. L'Inps chiarisce: ecco quanto e come fare

28 giugno 2020 a

Il bonus baby sitter, massimo 1.200 euro, potrà essere indirizzato anche a familiari non conviventi. E' stato l'Inps a chiarirlo con una circolare dando il via libera all'impiego del voucher per i nonni mentre non è prevista alcuna retribuzione per i soggetti titolari della responsabilità genitoriale, anche se non conviventi. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi Inps. Pertanto, dovrà essere in possesso del Pin ordinario o dispositivo, della Spid, della Carta d'identità elettronica o della Carta nazionale dei servizi. Il voucher è alternativo rispetto ai congedi parentali. Chi ha ottenuto il congedo per un periodo non superiore ai 15 giorni potrà beneficiare dell'importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.