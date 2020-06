E' arrivata l'estate ma solo un italiano su tre ha prenotato le vacanze

27 giugno 2020 a

L'estate sembra finalmente arrivata ma soltanto un italiano su tre ha prenotato le vacanze estive. La crisi economica da Coronavirus, la paura per la diffusione del Covid e la mancanza di certezze sulla sicurezza dei luoghi dove trascorrere le ferie, frenano il mercato. Il drammatico dato emerge da un sondaggio online effettuato dalla Coldiretti sul proprio sito e divulgato in occasione del weekend che tradizionalmente segnava l’inizio delle grandi partenze. Le abitudini quest’anno - sottolinea Coldiretti - sono state sconvolte dall’emergenza.

Settore piante e fiori in ginocchio, crollo da un miliardo e mezzo. Migliaia di posti di lavoro persi

La situazione di incertezza riguarda anche le presenze degli stranieri in Italia con gli arrivi completamente fermi per i turisti provenienti da Paesi extracomunitari come Giappone, Cina e Stati Uniti. Segnali troppo deboli da Germania e Nord Europa.