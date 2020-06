Banca Carige Spa, Angelo Barbarulo si è dimesso da vice presidente

26 giugno 2020 a

Angelo Barbarulo, vice presidente della Banca Carige Spa e presidente del Comitato Rischi, ha rassegnato le dimissioni. E' stato lo stesso istituto ad ufficializzarlo con una nota in cui spiega che si tratta di dimissioni irrevocabili con decorrenza immediata e per motivi personali. La banca si dice rammaricata dalla circostanza, ma rispetta la decisione del dirigente e ne prende atto. Il presidente, l'amministratore delegato e tutti i consiglieri "ringraziano il dottor Barbarulo per il grande impegno profuso in questi mesi di gestione post commissariale di Carige. L’abnegazione e l’elevata professionalità dimostrata nell’esercizio del ruolo sono stati cruciali nel periodo di transizione".