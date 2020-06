Banche, prorogata al 30 settembre la moratoria per famiglie e imprese per l'emergenza Coronavirus

26 giugno 2020 a

Prorogata fino al 30 settembre la possibilità di usufruire delle moratorie che il settore bancario ha attivatò per aiutare la clientela in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. L'Abi ha firmato una intesa con le associazioni di rappresentanza dei consumatori, delle imprese, degli enti locali. Viene recepita la decisione dell'Eba di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre in particolare le facilitazioni che riguardano la possibilità di evitare l'automatica riclassificazione del debitore in relazione alla situazione di difficoltà prodotta dalla emergenza sanitaria. L'Abi nella circolare ha fornito anche indicazioni sulle possibili condizioni migliorative rispetto a quanto previsto in generale dagli accordi di moratoria, che le banche possono considerare al momento della definizione dell'operazione di sospensione dei pagamenti dei finanziamenti.