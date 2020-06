Bonus di mille euro al mese per medici e dentisti: ecco a chi spetta e come ottenerlo

26 giugno 2020 a

Bonus di mille euro al mese per tre mesi per i medici e i dentisti iscritti all'Enpam. Gli aiuti sono riservati a giovani, pensionati e professionisti in ritardo con il pagamento dei contributi e che inizialmente erano stati esclusi dal contributo stanziato per l'emergenza Coronavirus. La misura riguarda oltre 30mila iscritti che vanno a sommarsi ai 60mila che hanno già ricevuto il bonus. Il presidente dell'Enpam, Alberto Oliveti ha sottolineato che “si tratta di uno sforzo straordinario che conferma quanto la nostra Fondazione voglia essere vicina e di supporto ai professionisti che stanno risentendo in maniera drammatica della crisi Covid-19”. Per ottenere il bonus vanno rispettati due requisiti: autocertificare una diminuzione del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019; dimostrare la propria regolarità contributiva o la relativa richiesta di mettersi tempestivamente in regola con i versamenti.