Banco Bpm, 25 milioni di euro per sostenere il Credito sportivo. Aiuti alle società post Coronavirus

Milioni in favore dell'Istituto per il Credito Sportivo. Venticinque per l'esattezza. Da destinare alla costruzione e riqualificazione degli impianti sportivi e allo sviluppo e promozione della cultura, ma anche alla concessione di mutui destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emergenza Covid-19 del mondo dell’associazionismo sportivo e delle società sportive dilettantistiche. E' stato Banco Bpm a destinare il finanziamento all'Istituto per il Credito Sportivo. Lo riferisce una nota. "L’operazione di finanziamento, della durata di cinque anni conferma la fattiva collaborazione tra le due istituzioni bancarie già avviata negli scorsi anni e si inserisce concretamente nell’alveo del continuo sostegno al tessuto economico e sociale italiano che da sempre la nostra banca porta avanti", afferma Francesco Minotti, responsabile direzione istituzionali enti e terzo settore di Banco Bpm.