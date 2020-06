Banche, Unicredit ottiene il premio Abi per l'innovazione nei servizi bancari

25 giugno 2020 a

Riconoscimento per Unicredit. L'istituto bancario si è aggiudicato il prestigioso Premio Abi per l'Innovazione nei Servizi Bancari 2020 con il progetto. Ha ottenuto il premio grazie a Dynamic Discounting. Si tratta della nuova soluzione digitale di supporto alla filiera offerta in collaborazione con FinDynamic, candidato nella categoria: "innovazione aperta: la banca nell’ecosistema digitale". La categoria, spiega una nota, comprende iniziative che mirano a sviluppare sinergie e valore tra la banca e gli altri attori dell’ecosistema digitale (imprese, IT vendor, Fintech) attraverso la strutturazione di piattaforme aperte e la valorizzazione del patrimonio informativo interno ed esterno alla banca (Open Api, Digital Platforms). Unicredit è fortemente impegnata a sviluppare prodotti e servizi che soddisfino i bisogni dei clienti, anche attraverso collaborazioni con solide realtà Fintech che possano accelerare la trasformazione digitale. La banca opera già con aziende Fintech da diversi anni su una serie di progetti rilevanti per i clienti del Gruppo e la collaborazione con Findynamic fornisce un ulteriore strumento strategico per servire al meglio i clienti e contribuire alla loro crescita.