Campari, via libera al trasloco della sede legale in Olanda

Un'altra azienda italiana, stavolta si tratta di Campari, sposta la sede legale all'estero: in Olanda. Il prodotto di punta della storica azienda milanese è proprio il Campari, ma negli anni ha acquisito altri marchi (alcuni poi ceduti) come Crodino, Cynar, Lemonsoda, Oransoda, Biancosarti e ancora Aperol, Aperol Soda, Mondoro, Barbieri e Serafino e la proprietà del marchio Zedda Piras, tramite l'acquisizione nel 2002 di Sella&Mosca (azienda vinicola della Sardegna). i Fratelli Averna e tanti altri.

Lagfin, l’azionista di maggioranza, ha esercitato il proprio diritto di opzione per acquistare 30 milioni di azioni su cui era stato esercitato il diritto di recesso nell’ambito dell’offerta iniziata lo scorso 22 maggio. “Siamo molto felici di annunciare l’esito positivo dell’offerta iniziale e, pertanto, l’avveramento delle condizioni sospensive per il trasferimento della sede legale in Olanda, in linea con gli obiettivi della società”, ha annunciato il numero uno Bob Kunze-Concewitz. La sede fiscale del gruppo degli aperitivi resta invece in Italia. L'operazione sarà completata a luglio.