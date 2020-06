Conte studia le mosse contro la crisi: "Stiamo valutando la riduzione dell'Iva"

22 giugno 2020 a

Riduzione momentanea dell'Iva. E' quello a cui sta pensando il Governo in questo periodo di grave crisi economica. Ad affermarlo è stato proprio il premier Giuseppe Conte durante una intervista al Fatto Quotidiano.it. "Nessuno ha una ricetta pronta. Siamo in una condizione di incertezza, dobbiamo mantenerci flessibili. Ora si parla di Iva - ha spiegato il presidente del consiglio -, noi abbiamo detto con i ministri che valuteremo una riduzione. Un calo del’Iva a noi costa moltissimo di per sé, abbiamo valutato l’eventualità che possa essere abbassata per un breve periodo di tempo. Pensiamo ad un lieve intervento momentaneo". "A regime si potrebbe valutare un piano cashless, è uno dei miei cavalli di battaglia. Su quello sono un testardo", ha aggiunto