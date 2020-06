Pagamenti con Pos, dall'1 luglio credito d'imposta del 30%. Anche per i professionisti

22 giugno 2020 a

L'1 luglio entra in vigore la norma del Decreto Fiscale che incentiva l’uso di pagamenti digitali (pagamenti pos) e premia i professionisti e gli esercenti che ne fanno uso. Infatti tra due settimane i professionisti potranno ottenere un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri pagamenti elettronici tracciabili. bisognerà dimostrare di aver registrato, nell’anno d’imposta precedente, ricavi o compensi fino a 400mila euro. Tale limite vale sia per i professionisti singoli che per gli studi professionali. Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Inoltre dall'1 luglio entra in vigore il divieto di trasferimenti di denaro liquido di oltre 2 mila euro fra soggetti diversi.