L'ultima truffa: compri il condizionatore e ti regalano luce e gas. Ma restano solo le rate

Se compri un condizionatore hai in regalo luce e gas. Peccato che si tratti soltanto dell'ennesima truffa. Una beffa commerciale che riguarda in particolare il nord est del Paese. E' Consumatori24 a segnalare l'ennesimo tentativo di truffare i consumatori. Stando a quanto riportato da udinetoday.it un addetto alle vendite si presenta presso l'abitazione del malcapitato cliente a cui propone di acquistare beni molto costosi, in particolare caldaie e condizionatori. Ma l'offerta diventa conveniente quando viene accompagnata dalla promessa di una fornitura gratis di luce e gas fino a dieci anni. Pare un affare, ma l'incubo inizia quando la società si rende improvvisamente irreperibile lasciando ai clienti in mano un finanziamento da onorare che va dai 7 ai 15mila euro per il pagamento dei prodotti che probabilmente senza la promessa delle forniture gratuite non sarebbero mai stati acquistati.