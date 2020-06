Intesa Sanpaolo-Ubi Banca, l'operazione va avanti: al via l'aumento di capitale

16 giugno 2020 a

Offerta di scambio di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca: il progetto va avanti. Il Cda ha deliberato un aumento di capitale da mettere a disposizione dell'operazione. "In esecuzione della delega conferita dall'assemblea Straordinaria dello scorso 27 aprile - si legge in una nota - l'aumento del capitale sociale a pagamento a servizio dell'offerta pubblica di scambio preventiva avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Ubi Banca. La deliberazione segue l'autorizzazione della Banca centrale europea rilasciata lo scorso 2 giugno in merito alle modifiche statutarie di Intesa Sanpaolo connesse al suddetto aumento di capitale, nonché alla computabilità delle azioni da emettersi in tale contesto tra i fondi propri di Intesa Sanpaolo quale capitale primario di classe 1". Ora la palla passa all'Antitrust e alla Consob. La prima entro la settimana dovrebbe pronunciarsi sui profili legati alla concorrenza, toccherà alla Consob verosimilmente la prossima settimana dare il via libera al prospetto. Lo scoglio principale pare rappresentato dall'Antitrust che senza aver espresso un parere formale aveva fatto trapelare alcune perplessità per timori di un'eccessiva concentrazione di attività in capo a Intesa.