Entro l’anno il tratto della strada statale Flaminia tra Spoleto e Terni sarà più sicuro. Anas firmerà il contratto che darà il via agli 11 progetti che la Regione Umbria ha programmato e che finanzierà per un totale di 15 milioni. Uno degli interventi più significativi per il territorio spoletino (leggi qui) è sicuramente la rotatoria per lo svincolo sud della città e l’annessa passerella che permetterà ai pedoni di attraversare in sicurezza verso la chiesa di San Pietro.

