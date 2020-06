Bce ricarica il "bazooka" del Quantitative easing e mette sul piatto 1.350 miliardi di aiuti agli Stati membri

La Banca centrale europea aumenta di 600 miliardi la dotazione per il proprio Qe pandemico, il programma di acquisto titoli in risposta all’emergenza Coronavirus portandolo a un totale di 1.350 miliardi. Si tratta di una risposta storica, per proporzioni dell'intervento, a un crollo senza precedenti dell’economia dell’Eurozona.

Nella sua ultima riunione il consiglio direttivo dell’Eurotower ha stabilito che la durata del programma è stata estesa a giugno 2021 e in ogni caso fino a quando la Bce riterrà che "la crisi del Coronavirus sarà cessata".

La risposta dell'istituzione bancaria guidata da Christine Lagarde deriva da uno scenario senza precedenti. Secondo le stime della Bce l’economia dell’Eurozona dovrebbe contrarsi dell’8,7% nel 2020 per poi rimbalzare al 5,2% nel 2021 e al 3,3% nel 2022. Rispetto alle previsioni pubblicate a marzo l’outlook è stato "sostanzialmente rivisto al ribasso", commenta la presidente dell’Eurotower in conferenza stampa a Francoforte.