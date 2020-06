Nel Tuderte si può mangiare anche sugli alberi. L’idea i titolari della Poggio Brico, una piccola azienda agricola nel territorio di Todi. “Con il solo modo, ci dicono, che conosciamo: le idee. Per prima cosa abbiamo imparato a coltivare la terra, poi a trasformare quello che la terra ci dà, e oggi, finalmente, abbiamo realizzato un sogno che avevamo nel cassetto da tanto: offrire le nostre degustazioni su una terrazza sugli alberi del noceto, di fronte allo splendido skyline di Todi e del Parco Fluviale del Tevere”. Nessun problema per il distanziamento sociale perchè, una volta sulla terrazza (massimo 6 posti), “i nostri ospiti hanno a disposizione un walkie talkie per comunicare con noi e un verricello elettrico per issare le pietanze che proponiamo”. Molti dei prodotti vengono coltivati nell’orto che è poco distante.