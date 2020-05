Dopo il super robot per Amazon, la Cmc di patron Giuseppe Ponti tiene a battesimo Genesys una macchina rivoluzionaria destinata a cambiare il concetto di gestione dell’imballaggio nei magazzini delle grandi aziende legate alle auto, ma non solo. Di più non si sa, perchè l’ultimo gioiellino di casa Ponti verrà presentato giovedì 28 a tutti i players mondiali che si interessano di e-commerce. Anche quest’anno infatti come ogni anno, arriva puntuale il Cmc Innovation Day dell'azienda di Città di Castello, un evento in cui l’azienda mostra il frutto del lavoro di ricerca e di sviluppo di un’intera stagione, invitando appunto i più prestigiosi players internazionali di logistica ed e-commerce.