Aeroporto Perugia San Francesco, riprendono i voli: ecco i programmi delle compagnie

L'aeroporto Perugia San Francesco d'Assisi è pronto a riaprire i battenti in modo che si possa tornare a volare da e per l’Umbria. Dal 26 giugno saranno operativi alcuni voli, anche se con un operativo ridotto.

La prima compagnia che ha confermato la riapertura dei voli è Ryanair con due frequenze iniziali da e per Catania a partire dal 26 giugno, tre frequenze settimanali da e per Londra a partire dall'1 di luglio e due frequenze settimanale da e per Bruxelles a partire dal 4 luglio

In prospettiva ci sono anche voli Laudamotion con due frequenze settimanali da e per Vienna in agosto e rotte Transavia, che dovrebbe annunciare l’inaugurazione di due frequenze da e per Rotterdam.