La ex Piselli di Pierantonio nel Comune di Umbertide, oggi Tedesco Group, una delle realtà più importanti nel panorama dell’industria alimentare del territorio, con oltre 180 dipendenti, non si è mai fermata nell’emergenza Coronavirus, ma il lockdown ha comunque determinato il ricorso alla cassa integrazione per il settore della pasticceria e dei salati, a causa della chiusura di bar e mense scolastiche, mentre il settore dei biscotti ha risentito in positivo della maggiore richiesta della Gdo. “Negli incontri che abbiamo avuto con l’azienda - spiega Luca Turcheria, della Flai Cgil Umbria - erano stati prospettati importanti investimenti proprio nel settore dei biscotti. Ad oggi, però - continua Turcheria - per questioni legate a rapporti con alcuni fornitori, questi investimenti sono fermi e l’azienda ci comunica che potrà procedere solo quando saranno risolti, in altre sedi, questi problemi".