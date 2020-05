Confcommercio, Sangalli: "Rischio danni permanenti per l'economia italiana"

Circa 800 mila imprese italiane sono ai blocchi di partenza dopo il lockdown. Ma lo stop forzato di imprese e negozi ha avuto conseguenze che il sistema economico italiano non ha mai sperimentato dopo la seconda guerra mondiale. Secondo Confcommercio, in particolare, ad aprile i consumi degli italiani sono stati dimezzati. Dopo la flessione del 30,1% registrata a marzo, in particolare, ad aprile i consumi sono crollati - rispetto ad aprile 2019 - del 47,6%. Un risultato che porta il Pil relativo al mese di maggio a segnare un calo su base annua del 16%. Per il presidente Carlo Sangalli il rischio è che i danni all'economia risultino "permanenti". Secondo i calcoli dell'ufficio studi sono stati pochissimi i segmenti che sono riusciti a registrare un segno positivo, tra cui alimentazione domestica, comunicazioni ed energia. Per molti altri, invece - soprattutto quelli legati alle attività complementari alla fruizione del tempo libero - la domanda è stata praticamente nulla. Per Confcommercio si tratta di cifre "quasi inverosimili che, purtroppo, testimoniano gli effetti derivanti dalla sospensione, non solo di gran parte delle attività produttive, ma anche di quelle sociali e relazionali dirette". E la ripartenza si presenta ancora densa di difficoltà. Secondo Confcommercio la questione più grave è la concentrazione delle perdite su pochi importanti settori - come il turismo e l'intrattenimento - che sono anche quelli più soggetti a forme di distanziamento e rigidi protocolli di sicurezza, ma anche la mobilità e l'abbigliamento. La fine del lockdown non sarà quindi uguale per tutti. Ma soprattutto, dopo la riapertura si avvertiranno anche dolorosi effetti su reddito e ricchezza "che si protrarranno ben oltre l'anno in corso", sottolinea Confcommercio. Il presidente Sangalli avverte: c'è il rischio di "danni permanenti all'economia". E' iniziata la Fase 2, per questo occorre sostenere "il coraggio e la responsabilità delle imprese che tra mille difficoltà ripartono", chiarisce Sangalli. "Sosteniamo la sicurezza individuale che diventa sicurezza collettiva. Sosteniamo questa voglia di ripresa con indennizzi più robusti e liquidità vera. E con più certezze. Serve un piano di ricostruzione complessiva del Paese che oggi ancora non c'è", evidenzia il presidente.