Da Marsciano arriva una soluzione a impatto zero per la costruzione di case. È quella proposta da Sanni Mezzasoma e Sara Lucietto. “Terraepaglia” è il nome della loro impresa edile, ma anche quello dei due materiali principali utilizzati per costruire: le balle di paglia per le pareti perimetrali e la terra cruda per gli intonaci interni. L’uso di materiali naturali è la loro sfida imprenditoriale, con la quale hanno potuto raggiungere molte regioni italiane e superare i confini nazionali: Slovenia, Svizzera e Francia.

