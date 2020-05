L’Umbria stringe una grande alleanza attorno alla ceramica che non è solo di promozione del prodotto, ma anche del territorio: è stata costituita task force, composta dai sindaci di Gualdo Tadino, Orvieto, Gubbio e Deruta, dall’associazione “La Strada della Ceramica”, dall’Associazione Italiana Città della Ceramica, dal Cesar, insieme alle associazioni di categoria di Cna Umbria, Confartigianato Imprese Perugia, Casartigiani e Confcommercio Umbria. L’iniziativa è promossa da Michele Toniaccini, sindaco di Deruta e Presidente dell’associazione “La Strada della Ceramica”, per valorizzare, promuovere e affermare sui mercati, interni ed esteri, questo enorme patrimonio regionale. “I territori umbri – afferma il presidente Toniaccini - vogliono ripartire dall’eccellenza locale per riattivare il motore dell’economia, frenato, in questi ultimi due mesi dal Covid 19, ma anche in precedenza, da un ristagno dell’economia senza precedenti. Vogliamo una ripartenza in sicurezza sia per i nostri cittadini, sia per i lavoratori, ma anche per i turisti che un domani torneranno ad ammirare le nostre bellezze”.