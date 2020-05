L'Umbria è ripartita: vendita online, consegna a domicilio e asporto. Scarica la scheda

L'Umbria è ripartita e sono sempre più le attività commerciali che garantiscono la vendita online, la consegna a domicilio e l'asporto. Rivoluzione dei metodi di lavoro per garantire ai cittadini rimasti nelle case per rispettare le restrizioni del governo anti Coronavirus, le merci e i servizi. Alcune attività hanno continuato a lavorare anche durante la Fase 1, altre hanno riaperto negli ultimi giorni. Cliccando qui si scarica una scheda di alcune aziende regolarmente aperte. Se anche tu non ti sei fermato durante la Fase 1 oppure hai ripreso recentemente a lavorare con la tua attività, contatta la Manzoni Pubblicità per farlo sapere all'Umbria. Per le informazioni dettagliate sul servizio pubblicitario Tel. 075.7973093. E mail: fiannazzone@agenti.manzoni.it