L'Umbria che lavora: vendita online, consegna a domicilio, asporto. Scarica la scheda

Asporto, consegna a domicilio, vendita online. Una parte dell'Umbria è ripartita e sono sempre più numerose le attività che si sono attrezzate per garantire merci e servizi ai cittadini che continuano a rispettare le restrizioni previste dal governo per combattere la diffusione del Coronavirus. Ecco alcune attività che continuano a lavorare oppure che hanno ricominciato: scarica la scheda cliccando qui. Se anche tu non ti sei fermato durante la Fase 1 oppure hai ripreso recentemente a lavorare con la tua attività, contatta la Manzoni Pubblicità per farlo sapere all'Umbria. Per le informazioni dettagliate sul servizio pubblicitario Tel. 075.7973093. E mail: fiannazzone@agenti.manzoni.it