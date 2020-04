Coronavirus e fase 2 in agricoltura, presidente Cia: "Negato anche il bonus da 600 euro al mese"

Nei giorni del Coronavirus danno e beffa vanno a braccetto per il mondo agricolo, come testimonia Matteo Bartolini, presidente di Cia Umbria, che ogni giorno raccoglie segnalazioni dalle oltre seimila aziende della regione che aderiscono alla Confederazione italiana agricoltori. “Il nostro settore è in crisi – segnala Bartolini – perché rispetto ad altri già si trovava in condizioni difficili. Faccio un esempio: le aziende che producono latte ovino si sono viste chiudere ogni opportunità perché caseifici di fuori regione non ritirano più il latte visto che i ristoranti sono chiusi e non comprano più formaggio”. Fatturati a picco non solo nella zootecnica, anche florovivaismo e produzione di vino arrancano.

Fin qui il danno, poi la beffa. “Attività ferme e prodotti che non possono essere commercializzati - spiega ancora il presidente regionale Cia - sono già realtà pesanti, a cui gli agricoltori sono costretti a sommare l’impossibilità di accedere al bonus da 600 euro perché, non essendo chiuse per decreto, le aziende risultano attive”. In crisi anche le cosidette attività multifunzionali, che per molti garantiscono forme di sostegno al reddito. Un caso su tutti è quello di agriturismi e fattorie didattiche. “Da una parte ci sono le disdette – conferma Bartolini – e dall’altra utenze e tributi da dover onorare comunque. In molti casi si tratta di imprese che, operando soprattutto in aree disagiate, andavano avanti grazie a queste attività e che ora si interrogano sull’effettiva possibilità di proseguire”. Dal presidente Cia dell’Umbria arriva anche una proposta a costo zero: “Riguarda la gestione dei bonus spesa da parte dei Comuni, che potrebbero essere d’aiuto a molte piccole realtà locali vincolando i beneficiari a effettuare parte della spesa alimentare, penso a frutta, ortaggi, latte e derivati, presso i produttori della zona di residenza”.