Coronavirus, la protesta di un produttore umbro di vino e olio: “Bloccati dal Covid, frenati dal governo”

Da un giorno all’altro senza clienti e, ciò che più preoccupa, senza certezze e lasciati completamente soli nel comprendere come uscire dalla crisi innescata dal Coronavirus. E’ la situazione che vive anche Lorenzo Fasola Bologna, ceo di Castello di Monte Vibiano Vecchio, azienda produttrice di olio e vino del Marscianese, in provincia di Perugia, che ha visto contrarsi del 90% il proprio fatturato, rappresentato da vendite all’estero. Una situazione, la sua e della sua azienda, che è drammaticamente simile a quella dei protagonisti della filiera delle produzioni agricole di qualità. “Il lockdown ha praticamente bloccato la nostra attività – testimonia il giovane imprenditore umbro – e la prospettiva che ci attende è assolutamente nebulosa. La conferma ulteriore è arrivata domenica sera con la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, dal quale ci aspettavamo delle aperture effettive. Invece niente. Negozi chiusi, ristoranti chiusi, export bloccato. Ci stiamo salvando con qualche vendita grazie all’on line, ma non è questo ciò di cui abbiamo bisogno. Ci servono scelte coraggiose e un flusso di liquidità per le aziende che sia reale e in grado di essere attivato in tempi brevi, altrimenti accadrà che quando i fondi arriveranno non ci saranno più molte imprese”.



Castello di Monte Vibiano fattura in media 10 milioni all’anno e vive la classica situazione di avere le mani legate, aggravata dalla frustrazione del produrre in una regione meno colpita di tante altre dall’emergenza Covid ma penalizzata allo stesso modo da una ripartenza che non c’è. “A fronte dei dati sulla diffusione del contagio – si chiede Fasola Bologna – non si capisce perché una regione come l’Umbria non possa tornare alla normalità, innescando almeno all’interno dei propri confini il circolo virtuoso dell’economia interna. Non è così e le scelte del governo aggravano ulteriormente la situazione”. Una prima opportunità, secondo Fasola Bologna, potrebbe essere rappresentata proprio dalla libera circolazione delle persone, fatte salvo le prescrizioni sul distanziamento sociale e le precauzioni sanitarie, all’interno dei confini regionali: “Se gli umbri potessero riscoprire le bellezze e la ricchezza dell’Umbria, un primo passo e una prima effettiva ripresa dell’economia regionale potrebbe realizzarsi nei fatti e non solo a parole. Penso in primo luogo a tutto ciò che potrebbe ripartire non solo per ciò che riguarda i consumi ma anche per quel moltiplicatore di opportunità economiche che è il turismo. Dopo settimane e settimane chiusi in casa, uscire e vivere parte delle proprie giornate all’aria aperta, ammirando le bellezze e beneficiando del ricco patrimonio storico-culturale dell’Umbria, sarebbe l’attività più scontata. Le nostre cantine potrebbero diventare dei punti di partenza per visitare il territorio lungo percorsi da fare a piedi o su bici elettriche. Ma va data la possibilità altrimenti sono solo parole. La situazione dell’Umbria, da questo punto di vista, è paradossale: è in pole position rispetto a tante altre regioni e invece rischia di dover ripartire insieme agli altri dopo aver rinunciato a tutta una serie di opportunità alle quali ha diritto per il modo virtuoso in cui ha affrontato l’emergenza”.

Mauro Barzagna