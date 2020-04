Un’ora di sciopero al giorno, a fine turno, "finché l’azienda non farà un passo indietro e rimetterà i nostri lavoratori allo sfuso”. Scatta da oggi, martedì 28 aprile, la protesta dei lavoratori della Mignini-Petrini di Petrignano di Assisi che nell’ultima settimana non hanno avuto le risposte attese da parte dell’azienda rispetto alla contestata esternalizzazione di un pezzo importante di produzione, lo “sfuso” appunto, appaltato ad una cooperativa esterna. Non solo buone notizie come quelle recenti della Colussi (leggi qui).