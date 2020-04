Niente licenziamenti per altri due mesi, ipotesi allo studio del Governo

Nel decreto economico di aprile, che dovrebbe vedere la luce entro la prossima settimana, quella che precede l'allentamento del lockdown fissato al 4 maggio, il governo - secondo fonti di palazzo Chigi non citate dalle agenzia di stampa - sarebbe al lavoro per inserire una proroga del divieto di licenziare, introdotto dal Cura Italia. L’ipotesi su cui si starebbe ragionando nel nuovo provvedimento che fronteggia la crisi dovuta al Coronavirus, sarebbe quella di protrarre la misura di altri due mesi. Prolungamento che dovrebbe riguardare anche la cassa integrazione in deroga già varata per nove settimane con il Decreto firmato dal premier Giuseppe Conte.