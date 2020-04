WindTre non funziona oggi 20 aprile: internet lento. La mappa delle zone con problemi di linea

Problemi di linea per WindTre: il nuovo brand unico che ha unito Wind e Tre oggi lunedì 20 aprile 2020 sta riscontrando poca copertura di linea e connessione lenta o non funzionante. Numerose le segnalazioni provenienti dai clienti dell’operatore, sin dalle prime ore del mattino. Secondo la mappa dei malfunzionamenti di downdetector. Tutto il territorio italiano è zona rossa oppure arancio, in particolare il Nord Itali e le città di Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli. Molti utenti sembrano non riuscire a navigare via mobile o linea fissa adsl con le offerte WindTre per la casa. Una percentuale ridotta dice di essere in totale blackout.