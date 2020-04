Sindacato bancari, task force nelle filiali per scongiurare episodi di tensione

La Fabi attiva una task force per monitorare eventuali episodi di tensioni che potrebbero verificarsi, a partire da oggi, 20 aprile, con il via alle richieste di finanziamenti garantiti dallo Stato grazie al decreto legge liquidità. La segreteria nazionale del principale sindacato dei bancari si mobilita, si legge in una nota, chiedendo a tutti i dirigenti sindacali, ai coordinatori nazionali – aziendali e di gruppo – di segnalare situazioni di prevaricazioni ed offese a danno delle lavoratrici e dei lavoratori bancari. "Così sconfiggiamo il virus della violenza", scrive il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, in una comunicazione inviata a tutte le strutture dell'organizzazione nella quale si sottolinea che il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e tutti i Prefetti dell'intero territorio nazionale hanno assicurato, per questi giorni, la massima presenza e vigilanza delle agenzie di banca. "La Fabi ringrazia profondamente il ministro Lamorgese e i Prefetti d'Italia. Invitiamo tutti i dirigenti sindacali Fabi a stringersi intorno ai nostri colleghi con determinazione ed una attenta e puntigliosa vigilanza", aggiunge Sileoni.