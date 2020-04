Coronavirus, da oggi la presentazione delle domande per ottenere prestiti fino a 25mila euro garantiti al 100%

Scatta oggi, 20 aprile 2020, il provvedimento che, in considerazione di quanto previsto dal decreto dell'8 aprile sull'emergenza Coronavirus, prevede la possibilità per imprese, professionisti e partite Iva, di presentare la richiesta per ottenere prestiti garantiti al 100% dallo Stato fino a 25mila euro da rimborsare entro 72 mesi. Successivamente sarà la volta, invece, di piccole e medie imprese (fino a 499 dipendenti) che per importi fino a 800mila euro e comunque fino al 25% del fatturato avranno una garanzia al 90% e per le grandi aziende (6 milioni il tetto del finanziamento).

I primi a presentarsi alle banche saranno verosimilmente i soggetti interessati ai prestiti fino ai 25mila euro, dei quali ha parlato Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione bancaria italiana; intervenendo a Circo Massimo su Radio Capital ha spiegato: "Per ottenere i prestiti non bisogna andare alla filiale della propria banca ma agire in via telematica. Non è che andando in filale si ottengono le banconote. Per i prestiti oggi dovrebbe essere tutto regolare, ma il sistema bancario non è un orologio, quindi c'è chi è più efficiente e chi meno. La cosa più importante è non andare in filiale".