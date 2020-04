Confindustria, Carlo Bonomi è presidente designato: ecco chi è il successore di Vincenzo Boccia

Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, è il nuovo presidente designato dal consiglio generale di Confindustria per la successione di Vincenzo Boccia. Bonomi è stato scelto con 123 voti contro i 60 della sua sfidante, la piemontese Licia Mattioli. A causa delle disposizioni per l'emergenza Coronavirus, il consiglio generale si è svolto in videoconferenza. La nomina dovrà ora avere il gradimento dell'assemblea dei delegati, convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31esimo presidente di Confindustria.



CHI E' CARLO BONOMI

Classe 1966, nato a Crema, presidente di Assolombarda dal 2017, membro del consiglio generale di Aspen Institute Italia, del Cda di Ispi e Bocconi, imprenditore del settore biomedicale attraverso il gruppo Synopo, Carlo Bonomi ha iniziato la sua carriera multinazionale della diagnostica in vitro e proseguito ricoprendo incarichi in società di ricerca pubbliche e privata. L'ascesa parte dalla Sidam, azienda principale del gruppo Synopo nata come realtà familiare a Mirandola, in provincia di Modena, assumendo via via un profilo più ampio. Bonomi presidede il Cda della Synopo Spa, società che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per neurologia, e delle società da essa controllate, ovvero la citata Sidam, che si occupa della produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di contrasto, e BTC Medical Europe srl, impegnata nella produzione di consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post operatorio. E' anche nel Cda di Ocean srl e Marsupium srl. Dal 2009 al 2017 ha ricoperto diversi incarichi in Assolombarda: prima il ruolo di Consigliere Incaricato per Ricerca, Innovazione e Agenda Digitale e poi Vicepresidente di Gianfelice Rocca con delega a Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo. Nel 2016 il Consiglio di Presidenza di Confindustria l'ha nominato Presidente del Gruppo Tecnico per il Fisco. È membro del Consiglio Generale di Confindustria e del Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia.