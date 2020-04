Il decreto del consiglio dei ministri approvato per compensare i danni economici causati dall'emergenza Coronavirus prevede anche la sospensione di versamenti fiscali, contributi e premi assicurativi per i mesi di aprile e di maggio. Beneficiari della proroga sono tutti coloro che hanno ricavi o compensi sotto i 50 milioni e un calo del fatturato a marzo e aprile del 33%, oltre che chi percepisce più di 50 milioni di euro e registra un calo del fatturato nello stesso arco temporale del 50%.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese.