Il decreto del presidente del consiglio dei ministri relativo agli interventi per contrastare gli effetti della crisi generata dal Coronavirus si occupa in maniera specifica anche del bonus relativo alla prima casa. Nello specifico, sono stati eliminati i paletti temporali che avrebbero escluso dal beneficio chi aveva acquistato la prima casa prima dei 12 mesi precedenti il decreto. La perdita sarebbe automatica se se non si sposta la residenza entro 18 mesi o se non si riacquista entro un anno in caso di vendita prima dei 5 anni dal primo acquisto. I riferimenti temporali, invece, sono stati congelati, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.