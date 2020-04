Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 6 aprile 2020 prevede misure specifiche per le piccole e medie imprese alle prese con le conseguenze economiche causate dalla diffusione del Coronavirus. In particolare ci si riferisce alle aziende che hanno fino a 499 dipendenti. Il provvedimento prevede interventi differenti in base all'entità del prestito richiesto e al fatturato.

Prestiti fino a 25 mila euro: la garanzia da parte dello Stato sarà del 100% e la procedura non prevede istruttoria né da parte delle banche né da parte del fondo di garanzia.

Prestiti fino a 800 mila euro e fatturato inferiore a 3,2 milioni: anche in questo caso la garanzia da parte dello Stato sarà del 100%; è prevista la valutazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali dell'impresa relativi agli ultimi due anni.

Prestiti oltre gli 800 mila euro e fino a 5 milioni (senza limiti di fatturato): valutazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali dell'impresa relativi agli ultimi due anni, la garanzia dello Stato scende al 90% e può arrivare al 100% nel caso in cui intervengano i consorzi di garanzia (Confidi).