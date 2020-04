Reddito di cittadinanza, la data del pagamento di aprile 2020: l'accredito avverrà lunedì 27

Reddito di cittadinanza, il pagamento del mese di aprile 2020 avverrà lunedì 27. Secondo quanto previsto dal calendario dell'Inps, infatti, l'accredito delle somme spettanti ai beneficiari avverrà il 27 del mese che, in questa occasione, cade di giorno feriale. Il pagamento avverrà a tutti coloro che hanno presentato domanda entro il 31 marzo 2020; in caso contrario, l'elaborazione e le relativi disposizioni di pagamento vengono inviate a Poste Italiane entro il 15 maggio, ente che curerà poi la distribuzione delle card e della relativa ricarica. Si ricorda, inoltre, che il decreto Cura Italia ha sospeso per due mesi le condizionalità derivanti dall'accettazione del sussidio, tra cui colloqui di lavoro, obbligo ad accettare obbligatoriamente offerte di impiego e prestazioni dei Puc presso i Comuni.



Leggi anche: Reddito di emergenza, pronti 3 miliardi