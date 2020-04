Reddito di emergenza, il governo stanzia 3 miliardi di euro per far fronte alla crisi generata dall'epidemia di Coronavirus. Il provvedimento, contenuto nel decreto di aprile del Cura Italia, è stato anticipato dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che ha fatto alcune anticipazioni sul testo. "Servirà una platea di circa 3 milioni di beneficiari", ha detto il ministro, annunciando anche risorse importanti per ammortizzatori sociali e altre forme di sostegno al lavoro. Il reddito di emergenza andrà anche a chi non beneficia del reddito di cittadinanza, anche se potrebbe essere esteso a che a chi già lo percepisce, ma con importi inferiori a una certa cifra che deve ancora essere definita. Sulle modalità di pagamento, il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, ha parlato di un "modulo di autocertificazione" (ossia una modalità più snella rispetto a quella che sta creando problemi col pagamento dell'indennità per i lavoratori autonomi tramite l'Inps), che potrebbe essere così utilizzato anche da chi lavorava in nero. E' tuttavia probabile che nel modulo verrà richiesto anche di indicare la posizione lavorativa precedente allo scoppiare della crisi