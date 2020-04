Bonus 100 euro ai lavoratori dipendenti fino a 40 mila euro di reddito: a chi spetta e quando sarà pagato

Un bonus da 100 euro per i lavoratori con reddito fino a 40 mila euro annui che hanno continuato a lavorare durante l'epidemia di Coronavirus. E' quanto ha previsto, come ormai noto, il decreto Cura Italia, ma dall'Agenzia delle Entrate arriva una circolare che fornisce chiarimenti sui beneficiari e la data del pagamento. Il bonus di 100 euro sarà riconosciuto dai sostituti d'imposta "via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno". Per quanto riguarda la determinazione del limite dei 40mila euro di reddito da lavoro dipendente, l'Agenzia chiarisce che "bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva".



Leggi anche: Bonus da 600 euro, sito dell'Inps in tilt