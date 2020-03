Coronavirus, Gentiloni: "Nessuno Stato europeo può farcela da solo a superare la crisi"

Nessuno Stato europeo può farcela da solo a superare la crisi economica dovuta al coronavirus. Lo sostiene Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari Economici intervenuto ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital. "Il fare da soli è una cosa che non ci possiamo permettere, e penso che non se lo possa permettere nessuno in Europa. Se qualcuno dice che la Germania può farcela da sola, io lo voglio vedere...", ha detto Gentiloni. L'ex premier italiano ha poi aggiunto: "Il livello di integrazione, il mercato e la moneta unica ci hanno dato una dimensione di garanzia ma anche una capacità di export e di forza al nostro sistema di imprese che nessuno può permettersi di perdere se non con danni gravissimi e forse irreversibili".