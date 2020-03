Coronavirus, Abi: prestiti dalle banche per anticipo cassa integrazione Inps

"Abi (Associazione bancaria italiana) è favorevole ad attivare da subito prestiti che consentano ai lavoratori sospesi dal proprio impiego a causa dell'emergenza Covid-19 di poter avere dalle banche un'anticipazione – rispetto al pagamento che riceveranno dall'Inps - della cassa integrazione prevista nel Decreto Legge cura-Italia". Lo scrive l'associazione in una nota. Abi è pronta a rendere immediatamente operativa la precedente Convenzione anche per le nuove ipotesi di cassa integrazione messe in campo dal Decreto Legge cura-Italia. Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli e il direttore Giovanni Sabatini fanno un appello "affinchè anche le altre parti coinvolte diano massima e immediata disponibilità a concordare urgentemente le modalità operative per poter anticipare la cassa integrazione a chi sarà riconosciuta dalle Autorità".