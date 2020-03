La decisione della Bce, Banca centrale europea, di attivare il bazooka del Quantitative easing attraverso l'acquisto di titoli pubblici e privati per un valore di 750 miliardi entro la fine dell’anno ha avuto ripercussioni positive sui mercati azionari. Anche la Borsa italiana ha reagito positivamente all'impegno della Bce per contrastare gli effetti dell'epidemia Covid 19. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha fermato le lancette a fine seduta a 15.466 punti con un progresso del 2,29%. Ancora più marcato il movimento dei Btp con rendimento a 1,83% a fine giornata. Più che marcato l'effetto sullo spread: il differenziale esistente fra il rendimento dei titoli di stato decennali italiani e i Bund tedeschi si è attestato a quota 200 punti base rispetto a mercoledì 18 marzo quando aveva chiuso a 270, raggiungendo nell'arco della giornata anche 330.

Tra i migliori titoli di giornata spicca Poste Italiane (+8,54% a 6,914 euro). Equita ha portato il rating sul titolo Poste da hold a buy con target price confermato a 10,7 euro. "Rispetto a tutti gli altri titoli finanziari - rimarca la sim milanese - Poste ha un business molto più diversificato e difensivo, operando sostanzialmente senza rischio credito e liquidità". Più del 40% dei ricavi del gruppo Poste deriva da business regolati, come il servizio postale, o altamente ricorrenti, che rende gli utili estremamente resilienti. Rimbalzo cospicuo per STM (+8,05%) che ieri era stato il peggior titolo di tutto il Ftse Mib.

Miglior performer di tutti oggi è stata Campari con +10%. Tra le banche ottimo spunto per Unicredit (+5,28%), mentre Intesa e Banco BPM hanno limitato i rialzi a poco più di +1%. Recupero di quota 10 euro per Atlantia (+3,87%), tra i titoli più penalizzati dall'emergenza Covid-19. Gli ultimi dati di traffico da inizio anno alla settimana che è terminata il 15 marzo, vedono il traffico di Autostrade per l'Italia (Aspi) sceso del 8,3% (da -4,4% della settimana precedente), Spagna -0,5% (da +2,2%), Francia +1% (da +1,9%), Aeroporti di Roma (AdR) -18,4% (da -14,1%) e Aeroporto di Nizza -3,8% (da -1%).

Ancora una giornata da incubo per FCA (-5,13% a 5,8 euro). Insieme all'annuncio dello stop alla produzione fino a fine marzo in Nord America, FCA ha anticipato che procederà a una revisione della guidance a seguito del radicale cambio di scenario di mercato. L'area del Nord America ha un peso preponderante nel business del gruppo e un calo dei volumi in quell'area andrebbe a intaccare fortemente i conti 2020