Mutuo prima casa: sospensione delle rate sino a 18 mesi nella bozza del decreto

Buone nuove sul fronte dei mutui. Nella bozza del decreto c'è la garanzia statale sulla moratoria dei prestiti e dei mutui (da 1,35 a 2 miliardi). Per le famiglie dunque, ma anche per le imprese, si allarga e diventa più facile l’accesso alla moratoria dei mutui. Anche chi resta senza lavoro per «riduzione o sospensione dell’orario» dovrebbe poter chiedere aiuto al Fondo di solidarietà “Gasparrini”, che prevede la sospensione fino a 18 mesi delle rate sulla prima casa. Attualmente l’accesso al fondo ha dei limiti (250mila euro di mutuo e 30mila euro di Isee) ma il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha assicurato che «la moratoria non sarà legata all’Isee», senza ulteriori dettagli. Gualtieri ha comunque precisato che andranno individuati «con rigore e serietà» i beneficiari dei vari interventi, per «consentire che tutti quelli che avranno bisogno possano usufruirne».