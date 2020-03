Reddito di cittadinanza, la data del pagamento del mese di marzo 2020 sarà quella di venerdì 27. A definirlo, come sempre, è stata l'Inps, che eroga l'accredito ai beneficiari. Tuttavia la ricarica avverrà in quella data solo per coloro che hanno presentato la domanda prima del mese di marzo 2020; in alternativa, l'elaborazione della stessa e le disposizioni di pagamento vengono inviate a partire dal 15 aprile a Poste Italiane, che curerà poi la distribuzione delle card con la somma spettante già accreditata. Stessa procedura per le pensioni di cittadinanza. Si ricorda che il reddito di cittadinanza non prevede l'erogazione della tredicesima mensilità e che il beneficio è ottenibile per 18 mesi consecutivi, eventualmente rinnovabili per altri 18 mesi, con 30 giorni di interruzione tra i due archi temporali.



