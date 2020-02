Lavoro, aperto il concorso per 3.581 allievi carabinieri. La domanda entro il 26 marzo

Lavoro, c'è il concorso 2020 per 3.581 allievi carabinieri. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio. Dei posti disponibili, 1100 vengono riservati a cittadini italiani mentre 2449 a volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio, 32 agli allievi carabinieri in ferma quadriennale. Per partecipare al concorso, per titoli ed esami, è sufficiente il diploma e, ovviamente, una condotta incensurabile: non aver riportato condanne penali, non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione. La domanda di partecipazione entro il 26 marzo 2020. Tutte le informazioni sul sito del ministero della Difesa.