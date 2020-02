Dichiarazione dei redditi, le novità sui pagamenti sulle spese detraibili

Dichiarazione dei redditi, ecco le novità sui pagamenti delle spese detraibili per non perdere il beneficio fiscale della detrazione del 19 per cento. La legge di bilancio, infatti, ha introdotto l'obbligo di pagamenti tracciabili - come bonifici bancari, bancomat, carta di credito e analoghi - per non perdere il diritto alla detrazione. Non potranno più essere pagate in contanti (anche come misura contro l'evasione fiscale), spese sanitarie per visite specialistiche non erogate in strutture convenzionate al Ssn; spese per l'istruzione; spese funebri; spese per l'assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita o infortuni; spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Ammesse, invece, spese per medicinali e dispositivi medici o prestazioni sanitarie in strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.